Лавров рассказал об отказе Франции и ФРГ подключить США к «нормандскому» формату
Россия в своё время предлагала подключить Вашингтон к «нормандскому» формату по урегулированию ситуации на востоке Украины, однако Германия и Франция выступили категорически против такого варианта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава МИД РФ также отметил, что Москва не будет препятствовать участию США в переговорах по Донбассу, если американская сторона поддержит минские соглашения. По словам Лаврова, в этом случае «дело можно решить очень быстро», причём для этого необязательно быть участником какого-либо формата.
Как подчеркнул глава МИД, с США необходимо поддерживать диалог по этому вопросу, поскольку у них «доминирующее влияние» на президента Украины Владимира Зеленского и его команду. По словам Лаврова, такой диалог возобновился во время визита в Москву заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая встречалась с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, курирующим украинскую тематику.
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