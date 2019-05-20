Инаугурация на Украине: Зеленский пришел пешком, Кличко - на велосипеде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на собственную инаугурацию пешком. Как пишет «Газета.ру», он вышел из дома в Мариинском парке.

Инаугурация началась в здании Верховной рады в 10 часов утра.

Мэр Киева Виталий Кличко доехал на торжественной мероприятие на велосипеде, сообщает телеканал «112 Украина».

В Киеве сегодня в связи с инаугурацией Владимира Зеленского предприняты дополнительные меры безопасности, передает RT.

