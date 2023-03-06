СМИ: под Артемовском разгромили наиболее подготовленных украинских солдат

Военные на Украине признают, что в боях под Артемовском за последние месяцы было разгромлено несколько наиболее подготовленных подразделений, сообщает The Wall Street Journal.

На Западе заявили о преимуществе России на ВСУ в Артемовске

Как пишет издание, данные о потерях на Украине являются секретом, однако некоторые офицеры признают потери на условиях анонимности. The Wall Street Journal не уточняет данные о разгромленных подразделениях.

Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры