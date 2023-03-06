СМИ: под Артемовском разгромили наиболее подготовленных украинских солдат

Как пишет издание, данные о потерях на Украине являются секретом, однако некоторые офицеры признают потери на условиях анонимности. The Wall Street Journal не уточняет данные о разгромленных подразделениях.

Российские добровольческие силы добились позиционного преимущества над подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом докладе.

