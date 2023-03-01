«Мясорубка для нацистов!»: В Госдуме подтвердили тактическое окружение Артемовска
У Украины не осталось солдат для защиты Артемовска, в бой бросили подростков, при этом потери ВСУ составляют 200-300 человек в день, сказал в эфире НСН Виктор Водолацкий.
Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Советник президента Украины Александр Роднянский ранее заявил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинское название — Бахмут).
«Во-первых, Артемовск уже третий день находится в тактическом окружении. Во-вторых, в зоне, где находится моя родная 6-я Гвардейская казачья бригада, появились подростки 15-17 лет, которых привезли автобусами. Это ярые юные националисты, которые проходили подготовку на Западной Украине, но без боевой подготовки. Они прибыли на помощь нацбатальонам, которые там стоят, то есть уже нет боевых солдат, детей туда направляют», - сказал Водолацкий.
По его данным, Украина ежедневно теряет в Артемовске по 200-300 человек, и общество не понимает, почему его до сих пор не сдали.
«Зеленский заявлял в своих турне по Европе, что Бахмут мы никогда не сдадим, потому что это наш символ обороны, и мы его будем держать, чего бы это не стоило. Чего бы не стоило – это ежедневно минимум 200-300 нацистов, включая тех, которых берут с улиц, и они первый раз оружие в руки берут, в этой мясорубке перемолется. Внутри гражданского общества Украины зреет недовольство, когда непонятно по какой причине не дается команда на отвод. Поэтому начинаются вбросы, что, возможно, его оставят. При этом уже скоро оставлять будет некого и нечего. Они на пути отступления взрывают все, что можно, и оставят нам Артемовск полностью разрушенным, как они это сделали с другими городами», - подчеркнул парламентарий.
Водолацкий также объяснил, какие плюсы даст России взятие Артемовска.
«После взятия Артемовска мы выходим на стратегическое направление, связанное с Краматорском-Славянском. Плюс в правую сторону все, что связано с территориями, которые ждут, когда придут российские войска. Ну и, естественно, мы ослабляем ту транспортную артерию, которая снабжает натовскими боеприпасами Авдеевку и остальные группировки», - заключил собеседник НСН.
Американский миллиардер Илон Маск накануне изучил карту боевых действий в районе Артемовска и констатировал, что этот город «практически окружен» российскими войсками.
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