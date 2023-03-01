«Мясорубка для нацистов!»: В Госдуме подтвердили тактическое окружение Артемовска

Россия скоро возьмет Артемовск, поскольку Украина от безысходности уже бросает на его защиту детей, заявил в интервью НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Советник президента Украины Александр Роднянский ранее заявил в интервью CNN, что ВСУ при необходимости могут провести «стратегическое отступление» из Артемовска (украинское название — Бахмут).