Гройсман просит узнать имя своего сменщика
Владимир Гройсман в эфире ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента Украины, внести кандидатуру нового главы кабинета министров, передает RT.
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Ранее Гройсман заявил, что намерен подать в отставку и о намерении принять участие в выборах в Верховную Раду.
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