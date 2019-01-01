Украина

Гройсман просит узнать имя своего сменщика

21 мая00:08

Владимир Гройсман в эфире ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента Украины, внести кандидатуру нового главы кабинета министров, передает RT.

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Ранее Гройсман заявил, что намерен подать в отставку и о намерении принять участие в выборах в Верховную Раду.

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ФОТО: Гройсман
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