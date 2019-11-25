Экс-«народный мэр» Горловки назвал себя украинским шпионом

Бывший «народный мэр» Горловки в непризнанной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил в эфире телеканала ТСН, что является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

По его словам, последние пять лет его задачей было создание конфликтов в среде руководства республики. Как отмечает Ura.ru, по словам экс-градоначальника, занимавшего пост в 2014 году, о его спецзадании и миссии не знала даже супруга. Кроме того, по его утверждениям, на его совести создание скандального сайта «Миротворец», пишут «Известия».

Позднее командир горловского ополчения Игорь Безлер опроверг заявления Матюхи. Он рассказал, что на самом деле обязанности главы города исполнял Олег Губанов.

«В Горловке все избранные на площади на митингах “народные мэры” пинком под зад мною были выгнаны с горсовета. На моей памяти таких мэров майданных штуки три было», — цитирует Безлера РЕН ТВ.

Ранее НСН писала, в ДНР рассказали о подготовки диверсии на химзаводе под Горловкой.

