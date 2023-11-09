В Москве стартовало голосование по выбору обладателей премии «Путеводная звезда»
В проекте «Активный гражданин» началось голосование по выбору победителей в ежегодной туристической премии «Путеводная звезда». Жители столицы до 27 ноября смогут отдать свой голос за одного из финалистов в одиннадцати номинациях: «Модная гастрономия», «Лучшая московская кондитерская», «Лучший отель для семейного отдыха», «Московский завтрак», «Московская классика», «Лучший завтрак в отеле», «Московские впечатления: выставки», «Московские впечатления: для детей», «Московские впечатления: экскурсии и развлечения», «Лучшая публикация о путешествиях по Москве» и «Лучшее туристическое СМИ».
470 компаний столицы подали заявки на участие в конкурсе. В их числе, как новые проекты, так и победители прошлых лет, но в уже новых номинациях.
Церемония награждения победителей премии пройдет в декабре. В рамках торжественного события также будет вручено четыре специальных приза: «Лучший экскурсовод», «Лучший администратор гостиницы», специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы и специальный приз за вклад в развитие гастрономического туризма столицы.
«Путеводная звезда» — это ежегодная премия правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности столицы. За все время существования конкурса 295 представителей туристической отрасли получили премию «Путеводная звезда».
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