В Крыму разработали спецпроект с вариантами отдыха для туристов

Различные варианты отдыха на весенне-летний сезон и все спецпредложения санаториев и гостинец объединили в едином спецпроекте «Расцветай в Крыму!».

В нём, в частности, указано, что отдых в более 150 крымских гостиницах и санаториях доступен со скидкой 20% на протяжении всего мая. Отели, участвующие в спецпроекте «Расцветай в Крыму» расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Коктебеле, Судаке, Феодосии и Симферополе.

Кроме того, здравницы Южного берега Крыма предлагают гостям скидки на проживание до 40%, спецтарифы, оздоровление и спа-релакс, комплиментарные услуги и развлекательные программы. В них также продлена акция «Раннее бронирование».

Гостиницы и санатории, расположенные на западном побережье Крыма, предоставляют в мае для гостей – скидки на отдых до 50%, спецтарифы для пенсионеров, бесплатное проживание для детей, а также праздничные программы и различные активности.

Отели восточного и юго-восточного Крыма предлагают скидки и бонусы, спа-процедуры и анимацию для детей и взрослых.

С 8 апреля спецпроект «Расцветай в Крыму!» размещён на едином медиаресурсе официального Туристического портала Travel Crimea.

