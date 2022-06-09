Перечислены регионы России, которые получат туристические субсидии
Вице-президент РСТ Ольга Санаева рассказала, что регионы получат возможность выдавать детские или семейные сертификаты на путешествия.
В России стартует пилотный проект о предоставлении регионам сертификационных субсидий, заявила вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева в пресс-центре НСН.
«В этом году у нас стартуют сертификационные субсидии в регионах. В этом году их получат не все регионы: Белгородская область, Вологодская область, Калининград, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Московская область, Новгородская область, Пермский край, республика Адыгея, республика Башкортостан, Самарская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Чувашская республика и Ярославская область. Это пилотные регионы. Это путешествие внутри своего региона для детей, регион сам принимает решение, какие это дети и кому выдается сертификаты. Либо дети с родителями, либо просто ребенок», - рассказала она.
Южные курорты России в разной степени страдают из-за транспортных ограничений в этом сезоне, заявил ранее руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора Алеан Илья Уманский в пресс-центре НСН.
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