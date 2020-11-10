Финляндия не откроет границы для россиян к Рождеству

Финляндия не откроет границы для российских туристов к Рождеству из-за сложной эпидемиологической обстановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя финского МВД Эриикку Костинен.

По словам финской стороны, согласно рекомендациям Евросовета страны Шенгенской зоны должны сначала открыть границы для других государств ЕС и Шенгена, и лишь после этого могут разрешить въезд для граждан других стран.

Отмечается, что на данный момент между Россией и Финляндией действует соглашение о закрытии границ в ситуациях, представляющих опасность здоровью.

Ранее СМИ сообщали, что власти Финляндии могут к Рождеству разрешить въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в том числе из России.

Границы Суоми остаются частично открытыми для россиян, владеющих недвижимостью на территории страны, и для родителей проживающих в Финляндии несовершеннолетних детей.

