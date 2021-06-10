В РФС заявили об отсутствии логики в решении УЕФА по футбольной форме Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил об отсутствии логики в решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по новой футбольной форме Украины.

Ранее сборная Украины представила форму для Евро-2020, на которой, кроме надписей «Слава Украине!» и «Героям слава!» имеется изображение границ страны, включая республику Крым, которая в 2014 году вошла в состав Российской Федерации. УЕФА одобрил форму Украины, потребовать только убрать надпись «Героям слава».

Колосков назвал это решение УЕФА непонятным и нелогичным из-за решения убрать лишь часть фразы. Кроме того, в эфире «Радио 1» Колосков напомнил, что изначально УЕФА утвердил форму в первом варианте.



