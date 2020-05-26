В Москве будет запущен новый динамичный формат игры - Кипербол

Футболист Игорь Акинфеев и Фонд «Страна Футбола» при поддержке Департамента спорта Москвы запускают новый динамичный формат игры - Кипербол.

Как сообщает Instagram-аккаунт Москомспорта со ссылкой на футболиста, цель Кипербола - популяризация среди молодого поколения достижений наших выдающихся голкиперов, а также сохранение преемственности традиций отечественной вратарской школы и поиск новых талантов.

Правила игры предусматривают два тайма по 15 минут чистого времени, ограничение времени владения мячом и главное – определение победителя в серии из 7 послематчевых пенальти.

Серия пенальти назначается с учетом игры команды в основное время: победа команды с разницей от одного до трех мячей засчитывается как один забитый пенальти в серии, победа с разницей более трех мячей – как два забитых пенальти. Благодаря этому роль голкипера становится определяющей, а зрители могут многократно переживать интригу в противостоянии полевых игроков и вратаря.

После снятия в столице ограничительных мер будет представлен первый выставочный турнир по Киперболу. Точная дата проведения будет объявлена дополнительно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортФутболИгорь Акинфеев
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