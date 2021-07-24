В Госдуме оценили перспективы Карпина в качестве тренера сборной России по футболу
Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не сможет добиться успеха с национальной командой, считает депутат Госдумы Игорь Лебедев.
«Валерий Карпин — человек, который по своему стилю и характеру способен встряхнуть и дать глоток свежего воздуха любой команде и сборной. Но с национальной командой в том виде, в котором она есть сейчас, я думаю, успеха он не добьется», — рассказал парламентарий порталу NEWS.ru.
Лебедев уточнил, что проблема «в падении уровня отечественного футбола в целом».
Накануне Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России по футболу. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря с возможностью дальнейшего продления соглашения. Тренер будет совмещать работу в национальной сборной и в ФК «Ростов», который возглавляет с 2017 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 811 / сут.
Умерли
152 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+22 547 / сут.
- На Украине назвали способ спасти газотранспортную систему страны
- В Госдуме оценили перспективы Карпина в качестве тренера сборной России по футболу
- Российское посольство раскритиковало новые резолюции американских конгрессменов против РФ
- СМИ: На Украине предложили локализовать производство самолетов Су-27 и МиГ-29
- Вирусолог: Вакцинация от COVID-19 может быть показана детям от 14 лет
- Число жертв крушения самолета под Хабаровском выросло до двух
- На Играх в Токио выявили 17 новых случаев заражения COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП в Туве
- Байден провел телефонный разговор с президентом Афганистана
- Галашина завоевала серебро Токио-2020 в стрельбе из винтовки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru