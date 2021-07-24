В Госдуме оценили перспективы Карпина в качестве тренера сборной России по футболу

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не сможет добиться успеха с национальной командой, считает депутат Госдумы Игорь Лебедев.

«Валерий Карпин — человек, который по своему стилю и характеру способен встряхнуть и дать глоток свежего воздуха любой команде и сборной. Но с национальной командой в том виде, в котором она есть сейчас, я думаю, успеха он не добьется», — рассказал парламентарий порталу NEWS.ru.

Лебедев уточнил, что проблема «в падении уровня отечественного футбола в целом».

Накануне Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Карпина новым главным тренером сборной России по футболу. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря с возможностью дальнейшего продления соглашения. Тренер будет совмещать работу в национальной сборной и в ФК «Ростов», который возглавляет с 2017 года.

