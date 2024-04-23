Умерла тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко
Тренер по художественной гимнастике, личный наставник серебряного призера Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко умерла на 63-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Причина смерти не называется. Федерация отметила вклад Карпушенко в мировую художественную гимнастику.
«Красоту и мастерство ее воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир», — указали в пресс-службе.
Ранее в возрасте 74 лет ушла из жизни тренер по фигурному катанию Наталья Дубинская, напоминает RT. Специалист тренировала в том числе олимпийских чемпионов Елену Ильиных и Никиту Кацалапова, серебряных призеров Олимпиады Ирину Лобачеву и Илью Авербуха.
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