ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

Баскетболисты московского клуба ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в матче 22 тура Евролиги.

Как сообщает Интерфакс, игра завершилась со счетом 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31) в пользу армейцев.

Встреча состоялась на площадке клуба «Химки».

После прошедшего матча ЦСКА имеет на своем счету 16 побед и 6 поражений. На данный момент в турнирной таблице ЦСКА занимает вторую строчку. Армейцы являются действующими чемпионами Евролиги. "Химки" занимают 11 место при 9 победах и 13 поражениях.







