ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
30 января 202022:11
Баскетболисты московского клуба ЦСКА обыграли подмосковные «Химки» в матче 22 тура Евролиги.
Как сообщает Интерфакс, игра завершилась со счетом 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31) в пользу армейцев.
Встреча состоялась на площадке клуба «Химки».
После прошедшего матча ЦСКА имеет на своем счету 16 побед и 6 поражений. На данный момент в турнирной таблице ЦСКА занимает вторую строчку. Армейцы являются действующими чемпионами Евролиги. "Химки" занимают 11 место при 9 победах и 13 поражениях.
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