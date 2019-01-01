Спорт

ЦСКА может заплатить 7 миллионов за Клинтона Н’Жи

15 июля21:28

ЦСКА продолжает поиски вариантов усиления линии атаки команды, сообщает «Свободная пресса».

Одним из новичков может стать 23-летний игрок «Марселя» Клинтон Н’Жи.

Руководство ЦСКА готово заплатить за нападающего сумму в размере 7 миллионов евро.

Ранее интерес к игроку проявлял «Краснодар».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Футболист