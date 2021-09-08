Трамп прокомментирует бой Холифилд - Белфорт

Экс-президент США Дональд Трамп выступит в качестве комментатора поединка Triller Fight Club между американским боксером Эвандером Холифилдом и спортсменом из Бразилии Витором Белфортом.

Бой состоится 11 сентября в Голливуде. Трансляция события пройдет на FiteTV.

Вместе с экс-главой государства вести и комментировать событие будет его сын Дональд Трамп-младший.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:БоксДональд ТрампСША
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