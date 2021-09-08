Трамп прокомментирует бой Холифилд - Белфорт
8 сентября 202111:10
Экс-президент США Дональд Трамп выступит в качестве комментатора поединка Triller Fight Club между американским боксером Эвандером Холифилдом и спортсменом из Бразилии Витором Белфортом.
Бой состоится 11 сентября в Голливуде. Трансляция события пройдет на FiteTV.
Вместе с экс-главой государства вести и комментировать событие будет его сын Дональд Трамп-младший.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru