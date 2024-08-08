Теннисист Надаль снялся с US Open-2024
Теннисист Рафаэль Надаль в этом году не будет участвовать в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом испанский спортсмен написал в соцсети Х.
«Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%», — отметил теннисист.
При этом Надаль анонсировал выступление на Кубке Лэйвера в Берлине 20-22 сентября.
Из-за своего решения испанец впервые с 2002 года завершит сезон без побед в играх турниров «Большого шлема».
В июле Рафаэль Надаль провел свой последний в карьере матч на Олимпийских играх, напоминает RT. Спортсмен выигрывал Олимпиаду дважды — в 2008 и 2016 годах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru