Теннисист Надаль снялся с US Open-2024

Теннисист Рафаэль Надаль в этом году не будет участвовать в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом испанский спортсмен написал в соцсети Х.

«Хотя с этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания, но не думаю, что в этот раз смогу выложиться на все 100%», — отметил теннисист.

При этом Надаль анонсировал выступление на Кубке Лэйвера в Берлине 20-22 сентября.

Из-за своего решения испанец впервые с 2002 года завершит сезон без побед в играх турниров «Большого шлема».

В июле Рафаэль Надаль провел свой последний в карьере матч на Олимпийских играх, напоминает RT. Спортсмен выигрывал Олимпиаду дважды — в 2008 и 2016 годах.

