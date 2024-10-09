Теннисист Медведев сыграет с Синнером в 1/4 финала турнира ATP в Шанхае

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Шанхае.

В четвертом круге соревнований россиянин встретился с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Медведева.

Российский теннисист в четвертьфинале турнира выйдет на корт против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Даниилу Медведеву 28 лет, россиянин занимает пятую строчку в рейтинге ATP.

Ранее Медведев рассказал журналистам, что ему нравится выступать в Китае. По словам спортсмена, это «одно из немногих мест в мире», где его любят, пишет RT.

