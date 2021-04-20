Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект
Все 12 футбольных клубов, находящихся в европейской Суперлиге, начали обсуждать завершение проекта. Об этом сообщает Talksport.
По имеющимся данным, встреча представителей клубов организована во вторник 20 апреля. Заявление о создании Суперлиги с участием 12 европейских ФК было распространено накануне. В организацию вошли испанские команды "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские клубы "Милан", "Интер", "Ювентус", а также британские клубы "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Отмечалось, что в Суперлигу могли войти еще три европейских команды. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ранее передавал, что спортсмены команд, входящих в Суперлигу, не смогут принимать участие в чемпионатах мира и Европы.
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своём негативном отношении к Суперлиге Европы, о создании которой в воскресенье объявили 12 европейских футбольных клубов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Гинцбург назвал количество привившихся «Спутником V»
- Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект
- СМИ: Чехия в среду объявит о новой высылке российских дипломатов
- В ПАСЕ извинились перед Россией за скандал с украинским депутатом
- Гинцбург рассказал о повторной вакцинации «Спутником V»
- Apple презентовала фиолетовый iPhone 12
- В США заявили, что американский посол вернется в Москву после консультаций
- Европейский регулятор не получал данных о тромбах после вакцины «Спутник V»
- В сети опубликовали зарплаты игроков московского «Спартака»
- Алиев рассказал об ответе РФ на вопрос об «Искандерах» в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru