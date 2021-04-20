Talksport: Участники футбольной Суперлиги планируют завершить проект

Все 12 футбольных клубов, находящихся в европейской Суперлиге, начали обсуждать завершение проекта. Об этом сообщает Talksport.

По имеющимся данным, встреча представителей клубов организована во вторник 20 апреля. Заявление о создании Суперлиги с участием 12 европейских ФК было распространено накануне. В организацию вошли испанские команды "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские клубы "Милан", "Интер", "Ювентус", а также британские клубы "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Отмечалось, что в Суперлигу могли войти еще три европейских команды. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ранее передавал, что спортсмены команд, входящих в Суперлигу, не смогут принимать участие в чемпионатах мира и Европы.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своём негативном отношении к Суперлиге Европы, о создании которой в воскресенье объявили 12 европейских футбольных клубов.

