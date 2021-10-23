Стало известно о смерти двукратного чемпиона Олимпиады по лыжам Веденине

Двукратный чемпион Олимпиады по лыжным гонкам Вячеслав Веденин скончался на 81 году жизни. Печальную новость подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она отметила, что уходит целая эпоха, время.

Вячеслав Веденин дважды побеждал на Олимпийских играх 1972 года в японском Саппоро – в гонке на 30 километров и эстафете 4х10 километров. На той же Олимпиаде он также завоевал бронзовую награду, став третьим в марафонской гонке на 50 километров.

На Олимпиаде 1968 года во французском Гренобле он стал вторым в гонке на 50 километров. Веденин также четыре раза побеждал на чемпионатах мира. После завершения карьеры работал тренером, спортивным судьей, исполнял обязанности технического делегата Международной федерации лыжных гонок.

Вячеслав Веденин отметил 80-летний юбилей 1 октября.

