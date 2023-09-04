Стало известно о смерти чемпиона мира - конькобежца Кащея

Обладатель золотой медали чемпионата мира по конькобежному спорту в составе сборной Советского Союза Владимир Кащей умер на 75 году жизни. Информацию о его кончине распространил Союз конькобежцев России.

Советский и российский спортсмен, тренер по конькобежному спорту. Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук скончался 3 сентября. Он стал чемпионом мира в 1975 году на дистанции 500 метров, становился также бронзовым призёром мирового первенства 1974 года.

За подготовку конькобежной сборной СССР к зимней Олимпиаде в Сараево в 1984 году Кащей был удостоен ордена «Дружбы народов». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.

