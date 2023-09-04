Стало известно о смерти чемпиона мира - конькобежца Кащея
Обладатель золотой медали чемпионата мира по конькобежному спорту в составе сборной Советского Союза Владимир Кащей умер на 75 году жизни. Информацию о его кончине распространил Союз конькобежцев России.
Советский и российский спортсмен, тренер по конькобежному спорту. Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук скончался 3 сентября. Он стал чемпионом мира в 1975 году на дистанции 500 метров, становился также бронзовым призёром мирового первенства 1974 года.
За подготовку конькобежной сборной СССР к зимней Олимпиаде в Сараево в 1984 году Кащей был удостоен ордена «Дружбы народов». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди его воспитанников — чемпионы Олимпийских игр и мировых первенств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru