«Спартак» опроверг переговоры с Черчесовым
Руководитель пресс-службы футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов заявил, что главным тренером команды является Руй Витория и руководство не ищет ему замену, собщает РИА Новости.
Комментируя высказывание Дмитрия Губерниева о переговорах «красно-белых» со Станиславом Черчесовым он предположил, что комментатор говорил не о настоящем, а о прошлом.
«Насколько я знаю, «Спартак» вёл переговоры с Черчесовым несколько лет назад. Видимо, Дмитрий Губерниев имеет в виду те далекие времена. Сейчас главный тренер - Руй Витория», - резюмировал Зеленов.
Ранее Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявил, что чувствует грядущий приход Черчесова в «Спартак» и якобы даже знает, какие деньги просил тренер.
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