«Спартак» обыграл «Рубин», забив два гола с пенальти

Московский «Спартака» обыграл казанский «Рубин» в рамках заключительного 30-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает Интерфакс, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей, при этом оба гола победители забили с пенальти.

В «Спартаке» отличились Зелимхан Бакаев (40 минута) и Джордан Ларссон (71 минута). «Рубин» забил гол на 45-й минуте встречи, футболист команды Иван Игнатьев также направил мяч в ворота соперников с пенальти.

По итогам РПЛ, «Спартак» (39 баллов) занял седьмое место в турнирной таблице, «Рубин» (35 баллов) - десятое.



