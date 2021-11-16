СМИ: США могут устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Белый дом намерен объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в администрации президента США.
При этом бойкот подразумевает, что ни Байден, ни официальные представители правительства не будут посещать Олимпийские игры. На участии американских спортсменов в играх это не отразится.
Предполагается, что это станет протестом против нарушения прав человека в Китае, в которых власти США обвиняют официальный Пекин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- СМИ: США могут устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
- Минздрав: Сертификат о вакцинации аннулируется, если человек заболеет после прививки
- Цены на газ в Европе продолжили взлет до $1100
- Египет или Москва: риелтор о выборе россиян на Новый Год
- Почётный адвокат: введение QR-кодов в транспорте не противоречит Конституции
- Красноярка нашла скрытую камеру на съёмной квартире
- В Москве пройдёт выставка картин в окружении диких пчёл
- В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов
- Военный эксперт объяснил, почему Россия не будет вступаться за Армению
- РФС ответил на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru