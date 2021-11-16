СМИ: США могут устроить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Белый дом намерен объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в администрации президента США.

При этом бойкот подразумевает, что ни Байден, ни официальные представители правительства не будут посещать Олимпийские игры. На участии американских спортсменов в играх это не отразится.

Предполагается, что это станет протестом против нарушения прав человека в Китае, в которых власти США обвиняют официальный Пекин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БойкотСШАПекинОлимпийские Игры
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