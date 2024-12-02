СМИ: Около ста фанатов погибли в драке на футбольном матче в Гвинее

Массовая драка произошла между футбольными фанатами на матче в городе Нзерекоре в Гвинее, в результате погибли десятки людей. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел во время игры в рамках турнира в честь президента Гвинеи на переходный период Мамади Думбуя. Конфликт начался после сделанного судьей замечания, которое решили оспорить. Затем фанаты сами вышли на поле и устроили стычку.

По данным источника AFP, во время драки погибли около ста человек. Как отметил собеседник агентства, «морг переполнен».

Ранее на Вестминстерском мосту в Лондоне произошел массовый конфликт с применением холодного оружия, пострадали три человека, напоминает 360.ru.

