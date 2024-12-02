СМИ: Около ста фанатов погибли в драке на футбольном матче в Гвинее
Массовая драка произошла между футбольными фанатами на матче в городе Нзерекоре в Гвинее, в результате погибли десятки людей. Об этом сообщает AFP.
Инцидент произошел во время игры в рамках турнира в честь президента Гвинеи на переходный период Мамади Думбуя. Конфликт начался после сделанного судьей замечания, которое решили оспорить. Затем фанаты сами вышли на поле и устроили стычку.
По данным источника AFP, во время драки погибли около ста человек. Как отметил собеседник агентства, «морг переполнен».
Ранее на Вестминстерском мосту в Лондоне произошел массовый конфликт с применением холодного оружия, пострадали три человека, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова высмеяла решение Байдена помиловать сына
- В Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции Джапаридзе
- Юрист Хаминский: Пени за просроченный налог начисляют с 3 декабря
- СМИ: Около ста фанатов погибли в драке на футбольном матче в Гвинее
- СМИ: Асад может принять предложение Эрдогана о нормализации отношений
- В Донецке пресекли попытку атаки дрона ВСУ на электроподстанцию
- Летевший из Томска в Таиланд самолет вынужденно сел в Новосибирске
- Фильм «Приключения Паддингтона 3» возглавил кинопрокат в России и СНГ
- Над территорией России уничтожили 15 украинских беспилотников
- Счета компании блогера Чекалина заблокировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru