СМИ: Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года

Бразильский нападающий Неймар продлит контракт с футбольным клубом ПСЖ на четыре года, пишет газета L'Equipe, ссылаясь на источник.

По данным собеседника издания, 29-летний бразильский игрок 8 мая подпишет новое соглашение с французским клубом сроком до 30 июня 2026 года.

Нынешний контракт Неймара с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году, сумма трансфера игрока составила рекордные 222 млн евро. В составе парижской команды бразилец трижды стал чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок Франции и Кубок лиги, три раза выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 27 матчей, в которых забил 15 голов.

