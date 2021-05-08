СМИ: Неймар продлит контракт с ПСЖ до 2026 года
Бразильский нападающий Неймар продлит контракт с футбольным клубом ПСЖ на четыре года, пишет газета L'Equipe, ссылаясь на источник.
По данным собеседника издания, 29-летний бразильский игрок 8 мая подпишет новое соглашение с французским клубом сроком до 30 июня 2026 года.
Нынешний контракт Неймара с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года.
Неймар перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году, сумма трансфера игрока составила рекордные 222 млн евро. В составе парижской команды бразилец трижды стал чемпионом Франции, по два раза завоевал Кубок Франции и Кубок лиги, три раза выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 27 матчей, в которых забил 15 голов.
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