СМИ: Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы ног
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову решили ампутировать пальцы на ногах, сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на врачей.
При этом врачи продолжают бороться за пальцы рук. Причиной осложнений стало то, что спортсмен был подключен к ЭКМО более пяти дней, в результате чего началось отмирание тканей.
Из-за того, что Костомаров до сих пор подключен к ИВЛ, и, согласно прогнозам, будет отключен нескоро, существует большой риск развития пневмонии и сепсиса, отмечает издание.
Ранее стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Спортсмен попал в реанимацию 10 января и находился на искусственной вентиляции легких.
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