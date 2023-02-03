СМИ: Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы ног

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову решили ампутировать пальцы на ногах, сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на врачей.

При этом врачи продолжают бороться за пальцы рук. Причиной осложнений стало то, что спортсмен был подключен к ЭКМО более пяти дней, в результате чего началось отмирание тканей.

Из-за того, что Костомаров до сих пор подключен к ИВЛ, и, согласно прогнозам, будет отключен нескоро, существует большой риск развития пневмонии и сепсиса, отмечает издание.

Ранее стало известно о госпитализации Романа Костомарова. Спортсмен попал в реанимацию 10 января и находился на искусственной вентиляции легких.

