Сильнейшие яхтсмены выступят на регате Tenzor Cup в Подмосковье

Второй этап парусной регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021, имеющей статус Кубка России в классе J/70, состоится с 25 по 27 июня в Подмосковье.

Регата пройдет в яхт-клубе “ГАЛС” на акватории Пироговского рукава Клязьминского водохранилища. В ней примут участие сильнейшие яхтсмены России и стран СНГ.

25 июня пройдут предстартовые тренировки участников, 26 июня состоится официальное открытие регаты и ее старт, а 27 июня, по итогам второго гоночного дня состоится награждение победителей и призеров.

В десятке лидеров после первого этапа идут команды ArtTube, Tenzor Legal, ZID Art Sailing Team, BARS Sailing Team, Tenzor Sport, ELF, DC Team, Броненосец Sailing Team, Восток-Запад и Паветра. При этом перед вторым этапом Кубка России списки участников регаты пополнились новыми командами.

Третий этап регаты пройдет с 27 по 29 августа в Подмосковье.

Четвертый этап и Гранд-финал - с 28 по 31 октября на сочинском курорте Имеретинский.

