Спорт
Европейские игры проходят с 21 по 30 июня.
Россия сохранила лидерство на Европейских играх
24 июня23:43
Сборная России в понеделник завоевала девять медалей на проходящих в Минске Европейских играх, сообщает «Интерфакс»,
Теперь в активе российской команды 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и она продолжает лидировать в медальном зачете.
Второе место удерживает Белоруссия. Далее идут Грузия, Украина и Италия.
Европейские игры проходят с 21 по 30 июня.
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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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