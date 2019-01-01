Спорт

Россия сохранила лидерство на Европейских играх

24 июня23:43

Сборная России в понеделник завоевала девять медалей на проходящих в Минске Европейских играх, сообщает «Интерфакс»,

Теперь в активе российской команды 22 золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей и она продолжает лидировать в медальном зачете.

Второе место удерживает Белоруссия. Далее идут Грузия, Украина и Италия.

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Минск