Россия сохранила лидерство на Европейских играх

Туристы меняют Грузию на Турцию, но не на Россию Неделя в Крыму дороже, чем в Анталье почти вдвое Крымскому турбизнесу пора пересмотреть принципы ценовой политики – совет специалиста Счетная палата: ФЦП по развитию внутреннего туризма обошлась в 118 млрд рублей, но не выполнена и наполовину