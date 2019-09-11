Россия может принять Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году
Россия может стать страной-хозяйкой Чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году. Заявку на проведение мероприятия подал Российский футбольный союз, пишет РИА Новости.
Кроме России, на проведение чемпионата также претендуют две южноамериканские страны - Чили и Сальвадор.
Отмечается, что выбор между странами ФИФА сделает в конце октября. Как пишет агентство, во Всемирной организации пляжного футбола заявили, что у России шансы на победу 95%. Для России это будет первый опыт проведение Чемпионата по пляжному футболу.
В 2018 году Россия впервые приняла у себя Чемпионат мира по футболу.
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