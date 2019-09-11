Россия может принять Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году

Россия может стать страной-хозяйкой Чемпионата мира по пляжному футболу в 2021 году. Заявку на проведение мероприятия подал Российский футбольный союз, пишет РИА Новости.

Кроме России, на проведение чемпионата также претендуют две южноамериканские страны - Чили и Сальвадор.

Отмечается, что выбор между странами ФИФА сделает в конце октября. Как пишет агентство, во Всемирной организации пляжного футбола заявили, что у России шансы на победу 95%. Для России это будет первый опыт проведение Чемпионата по пляжному футболу.

В 2018 году Россия впервые приняла у себя Чемпионат мира по футболу.



