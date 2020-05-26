Призёр Олимпиады Черноусов ушёл в сборную Швейцарии
Обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Илья Черноусов отныне будет выступать за сборную Швейцарии. Об этом объявила Международная федерация лыжного спорта. Она одобрила переход 33-летнего спортсмена.
Черноусов сможет без проблем выступить в составе швейцарской команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после смены спортивного гражданства. Об этом заявила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она пояснила, что лыжник не принимал участие в Олимпиаде в Корее, поэтому никаких препятствий для выступления за другую сборную на предстоящих Играх у него нет.
За сборную России Илья Черноусов не соревнуется с середины 2016 года. Всё это время он участвовал только в коммерческих стартах. Он женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Сам он на той Олимпиаде стал третьим на марафонской дистанции, на его счету также бронза чемпионата мира 2011 года.
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