Финляндия может отказаться от Кубка мира по хоккею из-за возможного участия РФ

Сборная Финляндии по хоккею откажется от участия в Кубке мира в случае участия команды из России, сообщает Iltalehti.

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По данным издания, Национальная хоккейная лига хочет разрешить российским хоккеистам участвовать в международных турнирах, а Международная федерация хоккея выступает против, в том числе об участии РФ в Олимпийских Играх.

Ранее Международный олимпийский комитет не стал называть сроки принятия решения по поводу допуска спортсменов из России на Олимпийские Игры 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
ТЕГИ:СпортФинляндияХоккей

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