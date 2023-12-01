Финляндия может отказаться от Кубка мира по хоккею из-за возможного участия РФ

По данным издания, Национальная хоккейная лига хочет разрешить российским хоккеистам участвовать в международных турнирах, а Международная федерация хоккея выступает против, в том числе об участии РФ в Олимпийских Играх.

Ранее Международный олимпийский комитет не стал называть сроки принятия решения по поводу допуска спортсменов из России на Олимпийские Игры 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

