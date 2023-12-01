Финляндия может отказаться от Кубка мира по хоккею из-за возможного участия РФ
1 декабря 202301:33
Сборная Финляндии по хоккею откажется от участия в Кубке мира в случае участия команды из России, сообщает Iltalehti.
По данным издания, Национальная хоккейная лига хочет разрешить российским хоккеистам участвовать в международных турнирах, а Международная федерация хоккея выступает против, в том числе об участии РФ в Олимпийских Играх.
Ранее Международный олимпийский комитет не стал называть сроки принятия решения по поводу допуска спортсменов из России на Олимпийские Игры 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru