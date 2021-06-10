Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал Roland Garros
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал Roland Garros, передает ТАСС.
В полуфинале открытого чемпионата Франции 29-летняя спортсменка обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.
«Когда ты в финале — это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть», — рассказала российская спортсменка в интервью каналу Eurosport.
В субботу Павлюченкова сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.
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