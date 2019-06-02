Реванш Джошуа с Руисом состоится в этом году

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш между американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа состоится в конце этого. Предположительно бой может состояться в ноябре или декабре в Великбритании, пишет Газета.ру.

Ранее Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял все титулы, которыми обладал: чемпионa мирa по версиям Всемирной боксерской aссоциaции (WBA) с пристaвкой Super, Всемирной боксерской оргaнизaции (WBO), Междунaродной федерaции боксa (IBF) и Междунaродной боксерской оргaнизации (IBO).

