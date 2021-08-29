Пловец Черняев взял золото Паралимпиады и установил мировой рекорд
Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м брассом на Паралимпийских играх в Токио. Черняев преодолел дистанцию за 1 мин. 31,96 сек., установив мировой рекорд. Об этом пишет "Коммерсант".
Серебряную медаль выиграл колумбиец Мойзес Фуэнтес Гарсия (1 мин. 35,86 сек.), бронзовую — грек Антониос Цапатакис (1 мин. 40,20 сек.).
Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете. На счету россиян 47 медалей (15 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовых). Первое и второе места занимают сборные Китая (95) и Великобритании (56).
Ранее россиянка взяла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио.
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