Россиянка взяла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Вера Муратова выиграла бронзовую медаль в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио, передает ТАСС.

Спортсменка показала третий результат в весовой категории до 79 килограммов. В сумме она подняла 132 килограмма. Лучшей стала параатлетка Босе Омолайо (141 килограмм), которая представляет сборную Нигерии. Серебряная медаль на счету Натальи Олейник из Украины.

Соревнования проходили в классе PWL, где выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио.

