Россиянка взяла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио
Россиянка Вера Муратова выиграла бронзовую медаль в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио, передает ТАСС.
Спортсменка показала третий результат в весовой категории до 79 килограммов. В сумме она подняла 132 килограмма. Лучшей стала параатлетка Босе Омолайо (141 килограмм), которая представляет сборную Нигерии. Серебряная медаль на счету Натальи Олейник из Украины.
Соревнования проходили в классе PWL, где выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ранее пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио.
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