Россиянка взяла бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Вера Муратова выиграла бронзовую медаль в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио, передает ТАСС.

Спортсменка показала третий результат в весовой категории до 79 килограммов. В сумме она подняла 132 килограмма. Лучшей стала параатлетка Босе Омолайо (141 килограмм), которая представляет сборную Нигерии. Серебряная медаль на счету Натальи Олейник из Украины.

Соревнования проходили в классе PWL, где выступают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее пловцы принесли России серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/RussianParalymp
ТЕГИ:ПаралимпиадаПаралимпийские Игры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры