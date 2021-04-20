Баста анонсировал первый в мире бой в категории бриджервейт

Первый в России и в мире бой в новой весовой категории Bridgerweight состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Накануне поединка российские боксеры Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов, а также учредитель компании-организатора турнира Баста дали пресс-конференцию.

"Каждый раз, когда я начинал что-то делать, меня спрашивали «зачем», «почему»? Когда я пошел в музыкальную школу, меня спрашивали, почему аккордеон? Когда я начал заниматься рэпом, папа спрашивал меня, почему рэп? Сейчас спрашивают про GAZFIGHT. Мы с моим тренером, с людьми из мира бокса много разговаривали о том, что можно сделать, что увлекательного придумать, чтобы этот замечательный вид спорта стал еще популярнее. И родилась такая идея, которую мы обсуждали на протяжении года. Как сделать так, чтобы это было круто, - рассказал Баста.

Турнир пройдет под эгидой компании GAZFIGHT, учредителем которой является Василий Вакуленко (Баста), совместно с генеральным спонсором МКБ. Мероприятие можно справедливо назвать знаковым событием в мире российского бокса, а также прорывом чистого спорта в мир индустрии развлечений. Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов встретятся в отборочном бое на титул чемпиона мира WBC в категории Bridgerweight, а в перерывах между боями выступят известные артисты: Баста, Нурлан Сабуров, T-Fest, MATRANG.

С турнира начинает свою деятельность новая промоутерская компания GAZFIGHT, учрежденная в этом году по инициативе Василия Вакуленко.

«Мы давно и профессионально занимаемся организацией больших развлекательных мероприятий, концертов и фестивалей и имеем в этой сфере опыт и широкую экспертизу. Спорт – это молодость, надежда и эмоции. Нам это по-настоящему интересно. В это, как и в любое дело, за которое мы беремся, мы верим», - отметил рэп-артист.

