Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу сыграет в Сочи

Первый домашний матч футбольной сборной России в рамкаха отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт», сообщает пресс-служба национальной команды.

В Сочи подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Словении, начало матча в 17:00 мск. При этом отборочный турнир начнётся для сборной России 24 марта игрой против команды Мальты.

Также сборной России предстоит побороться за выход в финал турнира с командами Хорватии, Кипра и Словакии.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.