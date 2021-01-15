Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу сыграет в Сочи
Первый домашний матч футбольной сборной России в рамкаха отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт», сообщает пресс-служба национальной команды.
В Сочи подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборной Словении, начало матча в 17:00 мск. При этом отборочный турнир начнётся для сборной России 24 марта игрой против команды Мальты.
Также сборной России предстоит побороться за выход в финал турнира с командами Хорватии, Кипра и Словакии.
Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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