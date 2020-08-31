Определился соперник московского «Динамо» в Лиге Европы
Футболисты московского «Динамо» во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА сыграют с тбилисским «Локомотивом», пишет «Газета.ру» со ссылкой на результаты жеребьёвки.
Матч состоится в Грузии 17 сентября. В это году победители второго квалификационного раунда Лиги Европы будут определяться по результатам одного матча.
Другой российский клуб в Лиге Европы, «Краснодар», начнёт турнир сразу с раунда плей-офф, победитель которого попадает в групповую стадию. Соперник краснодарцев определится по итогам матча между греческим ПАОКом и португальской «Бенфикой».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- Определился соперник московского «Динамо» в Лиге Европы
- Третий свидетель заявил, что не видел Ефремова за рулём в момент ДТП
- Все школы Москвы будут работать очно с 1 сентября
- Памфилова заявила о неготовности системы онлайн-голосования для РФ
- Роспотребнадзор: В 11 регионах популяционный иммунитет к COVID-19 превысил 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru