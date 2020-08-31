Определился соперник московского «Динамо» в Лиге Европы

Футболисты московского «Динамо» во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА сыграют с тбилисским «Локомотивом», пишет «Газета.ру» со ссылкой на результаты жеребьёвки.

Матч состоится в Грузии 17 сентября. В это году победители второго квалификационного раунда Лиги Европы будут определяться по результатам одного матча.

Другой российский клуб в Лиге Европы, «Краснодар», начнёт турнир сразу с раунда плей-офф, победитель которого попадает в групповую стадию. Соперник краснодарцев определится по итогам матча между греческим ПАОКом и португальской «Бенфикой».

