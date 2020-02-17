Новости за ночь: Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
Российский нападающий Фёдор Смолов забил свой первый гол в Испании в третьем матче за «Сельту». Форвард вышел на поле в стартовом составе и открыл счёт уже на седьмой минуте гостевого матча с мадридским «Реалом». Смолов провёл на поле 70 минут и был заменён.
Встреча в итоге завершилась вничью – 2:2, что позволило «Сельте» остаться за пределами зоны вылета.
После игры Смолов написал в «Инстаграме», что доволен первым голом и результатом матча.
Смолов – 22-й россиянин, сумевший забить гол в чемпионате Испании, и десятый российский футболист, забивший мадридскому «Реалу» в национальном первенстве, передает ТАСС.
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