Норвежская биатлонистка выиграла спринтерскую гонку на ЧМ в Антхольце

Биатлонистка из Норвегии Марте Рейселанн завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 13,1 секунды. На двух огневых рубежах она допустила один промах. Это первое золото в личной гонке на ЧМ для Рейселанн, отмечает агентство. До этого она занимала первые места в командных зачетах в эстафетах.

Серебро взяла американка Сьюзан Данкли (+6,8; 0 промахов), бронза досталась чешской спортсменке Луции Харватовой (+21,3; 1).

По данным агентства, из россиянок на лучшей позиции находится Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 21-е место (+1.03,6; 3).







