Немков после нокаута Бейдера стал чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков победив соперника Райана Бейдера, получил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе, сообщает RT.

Поединок состоялся в Анкасвилле (США) в рамках турнира Bellator 244. Технический нокаут во втором раунде, в который Немков отправил Бейдера, принес россиянину победу.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортСмешанные Единоборства
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