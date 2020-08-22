Немков после нокаута Бейдера стал чемпионом Bellator
22 августа 202010:32
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков победив соперника Райана Бейдера, получил чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе, сообщает RT.
Поединок состоялся в Анкасвилле (США) в рамках турнира Bellator 244. Технический нокаут во втором раунде, в который Немков отправил Бейдера, принес россиянину победу.
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22 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru