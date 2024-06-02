Нападающий сборной Франции Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом»
2 июня 202414:59
Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским клубом «Реал». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.
По его данным, «Реал» в ближайшее время официально объявит о переходе французского нападающего.
Ранее Мбаппе играл за ПСЖ. В составе клуба форвард пять раз становился чемпионом Франции. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.
Мадридский «Реал» накануне обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru