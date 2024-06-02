Нападающий сборной Франции Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом»

Форвард сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским клубом «Реал». Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По его данным, «Реал» в ближайшее время официально объявит о переходе французского нападающего.

Ранее Мбаппе играл за ПСЖ. В составе клуба форвард пять раз становился чемпионом Франции. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.

Мадридский «Реал» накануне обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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