Нападающий сборной Франции Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом»

По его данным, «Реал» в ближайшее время официально объявит о переходе французского нападающего.

Ранее Мбаппе играл за ПСЖ. В составе клуба форвард пять раз становился чемпионом Франции. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.

Мадридский «Реал» накануне обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

