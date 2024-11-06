Нападающий «Краснодара» Кордоба признан лучшим игроком октября в РПЛ
Футболист команды «Краснодар» Джон Кордоба признан лучшему игроком месяца Российской премьер-лиги. О присуждении награды нападающему из Колумбии по итогам октября объявила пресс-служба РПЛ.
Форвард в трех матчах второго осеннего месяца записал на свой счет три забитых мяча, кроме того, он отметился одной результативной передачей. Он опередил в борьбе за звание лучшего игрока октября полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева, полузащитника тольяттинского «Акрона» Стефана Лончара и хавбека «Химок» Зелимхана Бакаева.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Кордоба во вторник, 5 ноября заключил новый контракт с нынешним лидером первенства РФ «Краснодаром» до конца июня 2027 года. Колумбийцу 31 год, он играет за кубанский клуб с 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru