МВД объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева
10 октября 202411:29
Бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева объявили в розыск, следует из базы данных МВД Росссии.
«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.
Уголовная статья не уточняется, пишет RT.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что Алиев разместил на видеохостинге ролик, в котором призывал к террористической деятельности в Курской области. Против спортсмена возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru