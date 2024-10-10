МВД объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева

Бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева объявили в розыск, следует из базы данных МВД Росссии.

«Разыскивается по статье УК», — указано в карточке розыска.

Уголовная статья не уточняется, пишет RT.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что Алиев разместил на видеохостинге ролик, в котором призывал к террористической деятельности в Курской области. Против спортсмена возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФутболистыРозыскМВД

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