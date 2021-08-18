Минспорта Белоруссии запретило выезд спортсменов на соревнования за границу

Министерство спорта Белоруссии запретило спортсменам всех видов спорта выезжать на соревнования за границу. Об этом в интервью телеканалу РБК заявила легкоатлетка Кристина Тимановская.

По словам спортсменки, этот приказ распространяется также на тренировочные сборы и даже отпуска. Тимановская отметила, что самого приказа не видела, однако, по ее словам, все распоряжения им всегда передавали «на словах».

Также о соответствующем запрете сообщил легкоатлет Андрей Кравченко. Он опубликовал в своем Instagram скриншот переписки по этому вопросу.