Минспорта Белоруссии запретило выезд спортсменов на соревнования за границу

Министерство спорта Белоруссии запретило спортсменам всех видов спорта выезжать на соревнования за границу. Об этом в интервью телеканалу РБК заявила легкоатлетка Кристина Тимановская.

По словам спортсменки, этот приказ распространяется также на тренировочные сборы и даже отпуска. Тимановская отметила, что самого приказа не видела, однако, по ее словам, все распоряжения им всегда передавали «на словах».

Также о соответствующем запрете сообщил легкоатлет Андрей Кравченко. Он опубликовал в своем Instagram скриншот переписки по этому вопросу.

На Олимпиаде в Токио Тимановская раскритиковала спортивное руководство Белоруссии за то, что они самовольно решили включить ее в эстафету 4 по 400 метров. Белорусский олимпийский комитет отозвал заявку на участие спортсменки. Позже Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио, обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попросила политического убежища в Польше. Спортсменка 2 августа получила польскую гуманитарную визу.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СпортсменыБелоруссия
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