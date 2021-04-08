«Крылья Советов» выбили «Динамо» из Кубка России

Московское «Динамо» проиграло самарским «Крыльям Советов» матче 1/4 финала Кубка России по футболу, сообщает «Интерфакс».

Игра, прошедшая в Самаре, завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы в составе победителей забили Роман Ежов и Иван Сергеев.

Самарский клуб, лидирующий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), стал третьим полуфиналистом Кубка России. Ранее до этой стадии турнира добрались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат», обыгравшие «Сочи» и «Уфу», соответственно, сообщает РИА ФАН. Четвёртую путёвку в полуфинал разыграют столичный ЦСКА и тульский «Арсенал».

Полуфинальные пары определит жеребьёвка, которая пройдёт 9 апреля. Игры состоятся 21 и 22 апреля.