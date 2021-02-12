Конькобежка Голикова стала чемпионкой мира в забеге на 500 м

Российская спортсменка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль чемпионата мира по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.

Мировое первенство проходит в нидерландском Херенвене. Медаль Голиковой стала для неё первым в карьере золотом чемпионата мира, а также первой золотой наградой национальной сборной на этих соревнованиях.

Российская спортсменка преодолела 500 метров за 37,141 секунды. Второй на дистанции стала нидерландка Фемке Кок, уступившая Голиковой 0,14 секунды. Третье место с результатом +0,31 секунды заняла ещё одна российская конькобежка Ольга Фаткулина.

Ранее Россия выигрывала на чемпионате мира в женском забеге на 500 м в 1996 году. Тогда золото мирового первенства завоевала конькобежка Светлана Журова.

