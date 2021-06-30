Касаткина вышла во второй круг Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина сумела выйти во второй круг Уимблдона – третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема. Она одолела соперницу из Румынии Патричу Тиг в стартовом матче в трёх сетах - 6:0, 3:6, 6:3

24-летняя Касаткина посеяна на турнире под 31 номером, в рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 35 место. В следующем круге её предстоит сыграть с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) - Елена Остапенко (Латвия).

Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема стал выход в 1/4 финала Roland Garros в 2018 году. Призовой фонд Уимблдона превышает €40 миллионов.

В связи с пандемией коронавируса, главные арены могут заполняться зрителями наполовину, на остальных кортах – на две трети. При этом полуфиналы и финалы на центральном корте предполагается провести при полной заполняемости трибун.

